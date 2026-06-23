Siracusa, chiude il Ccr a Targia per manutenzione

Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di contrada Stentinello, a Targia, resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata.
L’avviso è stato diffuso da Risam Ecologia che informa i cittadini che la struttura sospenderà le attività a partire dalle 14 di mercoledì 24 giugno fino alle 20 di giovedì 25 giugno.
Il centro riaprirà regolarmente al pubblico venerdì 26 giugno alle 8.
Per limitare i disagi all’utenza, durante il periodo di chiusura sarà possibile usufruire dei servizi alternativi disponibili al CCR di via Luciano Rinaldi (Cassibile), oltre che dei CCR mobili e delle isole informatizzate presenti sul territorio comunale.
Gli utenti sono invitati a consultare preventivamente l’app dedicata o a contattare il numero verde per verificare le tipologie di rifiuti conferibili presso le strutture alternative.
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