Siracusa, chiude la scuola dell’infanzia e primaria paritaria “Disneyland”

La scuola dell’infanzia e primaria paritaria “Disneyland” non riaprirà il prossimo anno scolastico. La comunicazione ai genitori è arrivata oggi con una lettera in cui si danno disposizioni sul rimborso delle quote di iscrizione alle poche famiglie che hanno provveduto al versamento. Già, perché proprio l’esiguo numero di alunni iscritti non permette all’istituto di proseguire le attività didattiche.

“Abbiamo resistito con tutte le forze ma non ci sono più le condizioni per andare avanti – si legge oltre ai ringraziamenti al personale scolastico e alle famiglie -. Abbiamo sperato che nuove iscrizioni permettessero di superare questo momento, ma così non è stato. Ai nostri piccoli grandi alunni auguriamo di continuare a camminare sicuri nel loro percorso scolastico, come nella vita”



