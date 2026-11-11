Siracusa, chiusa al traffico via Lo Bello: l’ex senatore Alicata critica il Comune

Attualità · Viabilità

La chiusura al traffico di via Concetto Lo Bello, nel tratto che costeggia la Cittadella dello Sport, solleva nuove polemiche sulla gestione della viabilità a Siracusa. A contestare il provvedimento è Bruno Alicata, ex senatore, che punta l’attenzione soprattutto sull’assenza di informazioni ai cittadini e sui disagi provocati dalla modifica alla circolazione.

La strada è stata chiusa nel senso di marcia verso i Cappuccini, ma, secondo quanto evidenziato da Alicata, al momento non risultano lavori in corso né sarebbero stati diffusi avvisi per spiegare le ragioni dell’intervento e i tempi previsti. Una situazione che avrebbe prodotto, fin da subito, ripercussioni sul traffico in un’area particolarmente frequentata della città.

Le difficoltà riguarderebbero in particolare le vie dell’Olimpiade, largo Pino Filippelli e via Tucidide, con conseguenze anche per chi deve raggiungere piazza dei Matila e le strade limitrofe.

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Nel suo intervento, l’ex senatore critica le scelte dell’Amministrazione comunale in materia di mobilità e denuncia quella che considera una mancanza di attenzione nei confronti della collettività. La chiusura di via Concetto Lo Bello, sostiene, si inserisce in un quadro già caratterizzato da modifiche alla circolazione che avrebbero reso più complicati gli spostamenti in città.

Alicata chiede quindi un chiarimento da parte degli organi competenti sulle motivazioni del provvedimento e, soprattutto, informazioni puntuali per gli automobilisti, che al momento si trovano a fare i conti con una nuova modifica alla viabilità senza indicazioni sulle sue ragioni e sulla durata.