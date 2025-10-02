Siracusa, chiusa la biblioteca comunale dopo il distacco di calcinacci

La Biblioteca comunale di via dei Santi Coronati è stata chiusa temporaneamente dopo il nuovo distacco di calcinacci avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 16.30.

L’episodio ha reso necessario l’intervento urgente e massiccio dei Vigili del Fuoco, supportati dalla Polizia Municipale. Per garantire la sicurezza di cittadini e utenti, l’ingresso è stato transennato.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili, ma la gravità di quanto accaduto ha imposto la chiusura della struttura fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.