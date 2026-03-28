Siracusa, chiusi un centro estetico e una casa di riposo: attività senza autorizzazioni

Doppio provvedimento del Settore Attività Produttive – SUAP del Comune di Siracusa, che ha disposto la chiusura di un centro estetico e di una casa di riposo per anziani, entrambi risultati privi dei necessari titoli autorizzativi.

Il primo intervento riguarda un centro estetico, per il quale è stata ordinata la chiusura immediata dell’attività. Il provvedimento scaturisce da una segnalazione dei Carabinieri del Nas di Ragusa, che hanno accertato l’esercizio dell’attività in assenza delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Dagli atti comunali emerge inoltre che la società aveva presentato una Scia nell’aprile 2025, conclusa però con esito negativo nei giorni scorsi.

Più articolata la situazione relativa alla casa di riposo per anziani, anch’essa oggetto di accertamenti da parte del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. In questo caso, oltre alla mancanza della SCIA, il Comune ha disposto non solo la chiusura della struttura ma anche la ricollocazione degli ospiti entro 10 giorni presso familiari fino al quarto grado o in altre strutture regolarmente autorizzate. Anche per questa attività, la Scia presentata non ha avuto esito positivo, portando così all’adozione del provvedimento di chiusura.

In entrambi i casi, il Comune ha incaricato la Polizia Municipale di vigilare sull’esecuzione delle ordinanze. In caso di mancato rispetto, è previsto il sequestro dei locali con apposizione dei sigilli, oltre alle conseguenze penali previste dall’articolo 650 del Codice Penale. I destinatari dei provvedimenti potranno presentare ricorso al Tar entro 60 giorni o al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.