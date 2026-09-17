Siracusa, chiuso un ambulatorio odontoiatrico dopo i controlli di Asp e Nas

Attualità · Ordinanza sindacale

Chiusura immediata di un ambulatorio odontoiatrico di Siracusa dopo un’ispezione condotta dall’Asp insieme ai Carabinieri del Nas di Ragusa. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Francesco Italia su proposta del settore Attività produttive-Suap. Alla base del provvedimento c’è un’ispezione igienico-sanitaria effettuata il 24 agosto. Successivamente, il 15 settembre, l’Asp di Siracusa ha trasmesso al Comune una nota chiedendo l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, durante il sopralluogo sarebbero emerse diverse criticità di carattere igienico-sanitario, strutturale e autorizzativo. Uno dei punti riguarda la presenza, all’interno della stessa unità immobiliare, di un’attività odontotecnica e di un’attività sanitaria odontoiatrica. Il provvedimento evidenzia la diversa natura delle due attività e ritiene necessaria una loro netta separazione strutturale e funzionale.

Ulteriori contestazioni riguardano l’autorizzazione sanitaria rilasciata nel gennaio del 2017. Secondo gli uffici comunali, il titolo non sarebbe più valido nell’attuale configurazione societaria: nel frattempo è infatti cambiato il legale rappresentante e, sulla base della normativa regionale richiamata nell’ordinanza, sarebbe stato necessario ottenere una nuova autorizzazione sanitaria. Un’istanza che, secondo quanto riportato nell’atto, non risulta presentata.

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Nel corso degli accertamenti sarebbero state rilevate anche difformità planimetriche rispetto alla planimetria vidimata e allegata all’autorizzazione originaria. Sulla base degli elementi trasmessi dall’Asp, il Comune ha quindi ritenuto necessario intervenire a tutela della salute pubblica, disponendo la chiusura e la cessazione immediata dell’attività odontoiatrica e avviando contestualmente il procedimento finalizzato alla dichiarazione di inefficacia e decadenza dell’autorizzazione sanitaria del 2017.

La chiusura, tuttavia, non viene indicata come necessariamente definitiva. Per questo motivo per tutelare la privacy delle persone interessate, non riportiamo il nome della società, dell’amministratore né l’indirizzo esatto della struttura. L’ordinanza stabilisce che l’attività potrà riprendere soltanto dopo il ripristino dei requisiti previsti dalla normativa, la regolarizzazione dei locali e delle attività svolte al loro interno, la separazione tra laboratorio odontotecnico e ambulatorio e, soprattutto, il rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria, subordinato all’esito favorevole dell’istruttoria dell’autorità sanitaria competente.

Il provvedimento è stato trasmesso al Nas di Ragusa, all’Asp di Siracusa e alla Polizia municipale. In caso di mancato rispetto dell’ordinanza, il Comune prevede l’esecuzione coattiva della chiusura, anche attraverso l’apposizione dei sigilli, e la segnalazione all’autorità giudiziaria.