Siracusa, Ciane-Saline: Codacons chiede Piano a tutela di ambiente, salute e biodiversità

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Il Codacons richiama l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di rafforzare la tutela della Riserva naturale orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa, uno dei patrimoni naturalistici più significativi della Sicilia, attraverso interventi coordinati che garantiscano la salvaguardia della biodiversità, la protezione delle risorse naturali e una fruizione sostenibile del territorio.

L’intervento dell’associazione segue l’emanazione del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente n. 1996 del 23 ottobre 2026, con il quale sono stati approvati e recepiti gli obiettivi e le misure di conservazione, trasversali e specifici, del sito Natura 2000 ITA090006 “Saline di Siracusa e Fiume Ciane”, classificato come Zona speciale di conservazione e Zona di protezione speciale, unitamente alla cartografia degli habitat e degli habitat di specie.

Il provvedimento costituisce un importante riferimento per la salvaguardia di un’area di particolare valore ambientale, caratterizzata dalla presenza del papiro, dagli ambienti fluviali del Ciane e dalla zona umida delle Saline, che rappresenta un habitat significativo per numerose specie di uccelli migratori. Per il Codacons, l’approvazione delle misure regionali deve essere accompagnata da una programmazione operativa che individui gli interventi prioritari, le risorse necessarie, le responsabilità amministrative e le modalità di verifica della loro attuazione.

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“Il decreto regionale rappresenta un passo importante per la salvaguardia di un patrimonio ambientale di straordinario valore, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di tradurre gli obiettivi di conservazione in azioni concrete – dichiara Annamaria Panico, Vice Direttore Regionale Ambiente del Codacons – attraverso una gestione fondata sulle conoscenze scientifiche, sulla prevenzione dei rischi e sul monitoraggio degli ecosistemi. La tutela di un’area protetta richiede continuità, strumenti adeguati e una valutazione periodica dei risultati. La Riserva del Ciane e delle Saline costituisce un sistema ecologico delicato, nel quale ambienti fluviali, sorgenti, vegetazione ripariale e zone umide sono strettamente interconnessi e la sua conservazione richiede particolare attenzione alle possibili pressioni sulle risorse idriche, al rischio di incendi, ai fenomeni erosivi, all’eventuale diffusione di specie esotiche invasive e agli effetti dei cambiamenti climatici. È necessario individuare tempestivamente le situazioni di vulnerabilità e adottare misure capaci di rafforzare la resilienza degli habitat, evitando che condizioni di rischio possano trasformarsi in danni ambientali”.

Il Codacons chiede alla Regione Siciliana, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ente gestore della Riserva, e al Comune di Siracusa, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, di chiarire quali strumenti di pianificazione siano attualmente vigenti e applicabili all’area protetta, con particolare riferimento allo stato del piano di utilizzazione della zona B, o preriserva, e al coordinamento con le misure regionali di conservazione.

L’associazione sollecita inoltre la pubblicazione e la facile consultazione della documentazione amministrativa e ambientale, affinché cittadini, associazioni, comunità scientifica e operatori del territorio possano conoscere gli interventi previsti e partecipare alle scelte che riguardano il futuro dell’area.

“La gestione della Riserva dovrebbe ispirarsi all’approccio One Health, una sola salute, che riconosce l’interdipendenza tra salute umana, animale e degli ecosistemi – sottolinea Panico – perché la qualità delle acque, la conservazione degli habitat e la prevenzione del degrado ambientale contribuiscono alla tutela del benessere collettivo. È fondamentale adottare una visione interdisciplinare, capace di integrare le competenze ambientali e sanitarie nelle decisioni che interessano il territorio”.

Un’attenzione specifica dovrà essere riservata anche agli strumenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente. Nei procedimenti di pianificazione soggetti a Valutazione ambientale strategica, sarà necessario esaminare gli effetti significativi sull’ambiente, comprese le possibili ricadute sulla popolazione e sulla salute umana, assicurando le forme di consultazione pubblica previste dalla legge.

“La partecipazione dei cittadini rappresenta una componente essenziale di una gestione ambientale efficace e non deve ridursi a un semplice adempimento formale – osserva Panico – poiché il confronto tra istituzioni, ricercatori, associazioni e comunità locali può contribuire a individuare soluzioni più appropriate. La Riserva offre inoltre importanti opportunità per l’educazione ambientale, la ricerca scientifica e il turismo naturalistico responsabile, purché ogni iniziativa sia compatibile con la conservazione degli habitat e con la fragilità dei luoghi”.

“La tutela del Ciane e delle Saline di Siracusa non può fermarsi all’approvazione di un decreto. I cittadini hanno diritto di sapere quali interventi saranno realizzati, con quali risorse e secondo quali tempi – afferma il prof. Francesco Tanasi, giurista e Segretario Nazionale Codacons – e chiediamo quindi alla Regione Siciliana e agli enti competenti di rendere pubblico un quadro chiaro delle attività programmate, delle responsabilità e dello stato di attuazione delle misure. La trasparenza e il coinvolgimento della comunità sono condizioni fondamentali per garantire una gestione efficace di un patrimonio che appartiene a tutti. La salvaguardia ambientale non deve essere affidata soltanto alle dichiarazioni di principio, ma sostenuta da impegni concreti e verificabili”.

Il Codacons propone pertanto l’avvio di un confronto istituzionale finalizzato alla definizione di un programma operativo condiviso, che consenta di coordinare gli strumenti di tutela esistenti, individuare le priorità e informare periodicamente la cittadinanza sui progressi compiuti: “Il Ciane e le Saline non rappresentano soltanto un’eredità naturalistica da conservare, ma un patrimonio vivente, il cui equilibrio contribuisce alla qualità ambientale del territorio e investire nella sua protezione significa rafforzare la prevenzione, promuovere una cultura della sostenibilità e custodire una risorsa preziosa per le generazioni future. La vera sfida sarà assicurare continuità agli interventi, affinché gli obiettivi di conservazione possano tradursi in benefici duraturi per l’ambiente e per la comunità”.