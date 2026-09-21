Siracusa, ciclista ferito in un incidente a Tivoli: soccorso dal 118

Cronaca · Polizia Municipale

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Incidente stradale intorno alle 14 lungo la via per Canicattini Bagni, a Siracusa. Il sinistro si è verificato all’altezza della cosiddetta rotatoria di Tivoli e ha coinvolto un ciclista, rimasto ferito.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure al ciclista. Al momento non sono disponibili informazioni precise sulle sue condizioni né sull’eventuale trasferimento in ospedale. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Siracusa, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.