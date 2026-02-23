Siracusa, Ciclone Harry: domani riunione della commissione Ambiente

La commissione consiliare Ambiente si riunirà domani (24 febbraio) alle 10, sotto la presidenza di Andrea Buccheri, per discutere degli effetti sul territorio del ciclone Harry.

All’incontro sono stati convocati gli assessori, i dirigenti e i responsabili di servizio dei settori Mobilità e trasporti, Ambiente, Risorse mare e Protezione civile. In vista dell’approssimarsi della stagione balneare, si discuterà anche delle condizioni dei litorale per la presenza dei detriti e dei rifiuti portati dalla mareggiata.

La riunione si terrà nella sala commissioni dello stabile comunale di via Brenta 81.