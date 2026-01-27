Siracusa, ciclone “Harry”: l’associazione Pro Arenella chiede la revisione delle concessioni demaniali e sopralluoghi urgenti sulla costa

A seguito dei gravi danni provocati dal ciclone “Harry”, che nei giorni scorsi ha colpito il litorale siracusano, l’associazione Pro Arenella ha formalmente inviato oggi una PEC alle Amministrazioni competenti per richiedere interventi urgenti a tutela della costa e della pubblica incolumità.

Il tratto costiero dell’Arenella ha subito fenomeni diffusi di erosione, arretramento della linea di costa, crolli e dissesti geomorfologici, aggravati dalla natura calcareo-argillosa dei terreni, notoriamente vulnerabili agli eventi meteo estremi.

Alla luce delle mutate condizioni fisiche e geomorfologiche del litorale, l’Associazione ha chiesto una rivisitazione complessiva delle concessioni demaniali marittime in essere; una valutazione prudenziale delle concessioni non ancora assegnate, per verificarne la sostenibilità ambientale; la verifica delle aree interessate dai Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); l’attivazione urgente di sopralluoghi tecnici congiunti lungo l’intero tratto costiero dell’Arenella.

La richiesta si fonda su precisi riferimenti normativi, tra cui il Codice della Navigazione, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il principio di precauzione e la normativa in materia di protezione civile e gestione delle emergenze.

“L’obiettivo – si legge in una nota dell’associazione Pro Arenella – è garantire la tutela del territorio, la sicurezza dei cittadini e il corretto uso del demanio marittimo, prevenendo ulteriori danni ambientali e rischi per la pubblica e privata incolumità. È necessario agire con responsabilità e tempestività, alla luce di eventi climatici sempre più estremi”.