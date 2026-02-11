Siracusa, ciclone Harry: riunione di coordinamento al Libero consorzio. Ordini e Collegi professionali a supporto dei Comuni

Si è svolta ieri, in modalità mista (in presenza e da remoto), la riunione di coordinamento convocata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa a seguito degli eventi meteo che hanno interessato il territorio provinciale nei giorni 19 e 20 gennaio.

All’incontro hanno partecipato i Sindaci dei Comuni della provincia, il Genio Civile di Siracusa, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio Provinciale, ANCI Sicilia e i Presidenti degli Ordini e Collegi professionali, con l’obiettivo di condividere un quadro unitario di aggiornamento e definire azioni e iniziative di coordinamento a supporto delle comunità colpite.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sulle procedure in atto per la raccolta delle istanze relative ai danni subiti da privati cittadini e attività economiche, chiarendo la necessità di utilizzare la modulistica ufficiale predisposta dagli organi regionali competenti e ricordando la scadenza del 16 febbraio per la presentazione delle domande.

È stata inoltre condivisa la disponibilità a titolo gratuito degli Ordini e Collegi professionali a collaborare con i Comuni a supporto delle istanze di privati, cittadini e imprese, offrendo supporto informativo e tecnico anche attraverso l’eventuale attivazione di sportelli comunali o intercomunali, su richiesta dei Sindaci e in relazione alle esigenze dei territori.

“La riunione di oggi – dichiara il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa – ha rappresentato un momento importante di confronto e coordinamento istituzionale. L’obiettivo condiviso è quello di garantire ai Comuni e ai cittadini un percorso chiaro, ordinato e accompagnato, valorizzando la collaborazione tra enti, strutture regionali e mondo delle professioni.”