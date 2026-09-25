Siracusa, cinquant’anni dal diploma: la reunion della 5^ C dell’Istituto Rizza

Attualità · Ritrovo

Cinquant’anni dal diploma e un legame che il tempo non ha cancellato. Gli ex alunni della 5ª C dell’Istituto Tecnico Commerciale “A. Rizza” di Siracusa, classe 1976, si sono ritrovati in via Diaz per celebrare un anniversario speciale: mezzo secolo trascorso da quel diploma che segnò la fine del percorso scolastico e l’inizio delle rispettive esperienze professionali e personali.

Una reunion che ha permesso ai compagni di classe di tornare, almeno per una giornata, agli anni della scuola, condividendo ricordi, aneddoti e momenti vissuti insieme. A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza di alcuni dei docenti che accompagnarono gli studenti nel loro percorso formativo.

Alla reunion hanno partecipato i professori Gaetano Bandiera e Salvatore Sapienza, che hanno condiviso con gli ex studenti i ricordi di quegli anni, contribuendo a ricreare il clima della classe di mezzo secolo fa.

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Presenti alla celebrazione Cettina Buccheri, Angela Parentignoti, Salvo Vecchio, Carmelo Oliveri, Antonio Venosino, Silvana Zamnitti, Lucia Gallitto, Marieve Paparella, Fina Mangiafico, Stefania Tumino, Lucia Nodo, Maria Ganci, Carmela Impelluso, Egidio Fichera, Michele Rametta, Rita Pitruzzello e Totuccio Canto.

Erano assenti: Rita Fangano, Antonella Rubino, Nerina Liistro e Giusi Ciarcià.

La serata ha avuto anche un momento particolarmente toccante nel ricordo dei compagni che non ci sono più.