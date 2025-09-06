Siracusa, cinquant’anni dopo la maturità: la 3ª B del Liceo Gargallo si ritrova tra ricordi e nostalgia

Con una condivisione di emozioni, ricordi e velate nostalgie, si sono ritrovati i compagni della classe 3 B del Liceo Classico Tommaso Gargallo di Siracusa per festeggiare i 50 anni dalla maturità conseguita nel 1975. L’occasione ha avuto due momenti, distinti ma accomunati, come ben sottolineato nell’omelia da Monsignor Giuseppe Sudano che ha officiato una Santa Messa in ricordo di quattro compagni che non ci sono più: Anna, Antonella, Gaspare ed Emilia.

L’eucarestia ha avuto un seguito gioioso e spensierato in un noto locale con una gustosa cena. Tante le foto, tanti i ricordi, anche degli splendidi professori da Filippo Cannarella a Santino Carta, a Bonfanti, Fanciullo, Gallo, Mariapia Reale, Micalef, Judica Messina, Siracusa e Peluso.



