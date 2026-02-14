“Siracusa, città dei miti d’amore”. La proposta di Cavallaro: “un museo narrativo da Aretusa e Alfeo alla Pillirina nei locali dell’ex acquario”

In occasione di San Valentino, giornata simbolicamente dedicata all’amore, il consigliere comunale di FdI Paolo Cavallaro ha scelto di presentare una proposta alla II Commissione consiliare come invito a riscoprire e valorizzare una parte significativa dell’identità culturale di Siracusa e avviare un confronto sulla valorizzazione del patrimonio mitologico e culturale della città legato al tema dell’amore.

L’iniziativa, denominata “Siracusa, città dei miti d’amore”, propone la rifunzionalizzazione dell’immobile comunale già adibito ad acquario, nei pressi della Fontana Aretusa, quale spazio espositivo e narrativo dedicato al mito di Aretusa e Alfeo, uno dei racconti più simbolici della tradizione siracusana.

L’obiettivo è quello di collegare, in un percorso culturale e turistico unitario, alcuni luoghi e racconti identitari del territorio, tra cui la Fonte Ciane e il fiume Anapo, la leggenda della Pillirina e il culto di Afrodite nell’antica Siracusa, creando un circuito tematico capace di valorizzare storia, paesaggio e tradizioni locali.

“Si tratta di una proposta che mira ad arricchire l’offerta culturale e turistica della città attraverso un progetto sostenibile, fondato sull’identità storica e simbolica di Siracusa e sulla valorizzazione di spazi pubblici esistenti – sottolinea -. Questa proposta intende aprire un percorso concreto di lavoro in Commissione su un’idea di valorizzazione culturale che riguarda l’identità stessa della città. L’auspicio è che il Consiglio comunale e la Giunta vogliano cogliere questa opportunità, contribuendo con idee e proposte alla costruzione di un progetto condiviso, capace di tradursi in iniziative reali per la promozione culturale e turistica di Siracusa”.

La richiesta prevede l’audizione del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e del Dirigente competente, al fine di verificare lo stato dell’immobile, la fattibilità tecnica dell’iniziativa e le possibili forme di finanziamento. “Siracusa ha già i luoghi, la storia e i miti – conclude Cavallaro -: dobbiamo solo metterli in rete e trasformarli in un’occasione concreta di crescita culturale e turistica”.