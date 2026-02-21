La casa dei tre tocchi: "nessun fantasma, la mia infanzia lì"

Siracusa, Cittadella dello Sport senza acqua calda. De Simone attacca: “È inaccettabile”

Il consigliere comunale di Forza Italia chiede misure urgenti per evitare la “desertificazione” della struttura

Vista dall'alto della Cittadella dello sport di Siracusa

Il consigliere comunale di Siracusa, Damiano De Simone, esprime indignazione per la gestione disattenta dell’acqua calda nelle piscine della Cittadella dello Sport. Un problema che purtroppo si protrae da tempo e al quale, almeno al momento, sembra difficile trovare una soluzione immediata.

È inaccettabile – tuona De Simone – che l’amministrazione non garantisca l’ordinario negli impianti esistenti, mentre fantastica su nuove e immaginarie strutture. Siamo al paradosso“. De Simone si riferisce all’ennesimo guasto al sistema di riscaldamento, che causa disagi a atleti, bambini e società sportive. Società che a causa dei ripetuti disagi registrano un forte rallentamento delle nuove iscrizioni e genitori che preferiscono andare altrove.

A questo punto diventa necessario valutare politiche di tutela e di incentivazione prima della annunciata desertificazione dell’impianto – conclude Damiano De Simone – come la sospensione del pagamento dei canoni a carico delle società e validi incentivi per il ritorno alla fruizione di atleti adulti e bambini che preferiscono sempre più andare altrove quando l’offerta è la Cittadella dello Sport“.


