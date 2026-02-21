Siracusa, Cittadella dello Sport senza acqua calda. De Simone attacca: “È inaccettabile”

Il consigliere comunale di Siracusa, Damiano De Simone, esprime indignazione per la gestione disattenta dell’acqua calda nelle piscine della Cittadella dello Sport. Un problema che purtroppo si protrae da tempo e al quale, almeno al momento, sembra difficile trovare una soluzione immediata.

“È inaccettabile – tuona De Simone – che l’amministrazione non garantisca l’ordinario negli impianti esistenti, mentre fantastica su nuove e immaginarie strutture. Siamo al paradosso“. De Simone si riferisce all’ennesimo guasto al sistema di riscaldamento, che causa disagi a atleti, bambini e società sportive. Società che a causa dei ripetuti disagi registrano un forte rallentamento delle nuove iscrizioni e genitori che preferiscono andare altrove.

“A questo punto diventa necessario valutare politiche di tutela e di incentivazione prima della annunciata desertificazione dell’impianto – conclude Damiano De Simone – come la sospensione del pagamento dei canoni a carico delle società e validi incentivi per il ritorno alla fruizione di atleti adulti e bambini che preferiscono sempre più andare altrove quando l’offerta è la Cittadella dello Sport“.