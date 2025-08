Siracusa, cittadino ringrazia due agenti della Municipale: “Umanità e disponibilità, ma la sporcizia in strada resta una ferita aperta”

“Grazie per la disponibilità e l’umanità.” È questo, in sintesi, il messaggio rivolto da Giovanni Lunardo, un cittadino siciliano, a due agenti della Polizia Municipale di Siracusa che, nonostante il caldo torrido, si sono messi a disposizione per aiutarlo a trovare una farmacia aperta.

Un gesto semplice ma carico di significato, che Lunardo ha voluto condividere pubblicamente per sottolineare l’importanza del senso civico e della gentilezza nei piccoli gesti quotidiani.





Accanto al suo ringraziamento, però, non manca una riflessione più amara perchè chi ama la Sicilia – spiega – non può rassegnarsi alla sporcizia in strada.

Di seguito le sue parole: