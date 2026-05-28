Siracusa, Clan della Borgata: raffica di condanne per il gruppo criminale

Il Gup del tribunale di Catania, Silvia Passanisi, ha emesso la sentenza di primo grado nel processo con rito abbreviato nato dall’inchiesta della Procura distrettuale antimafia sul clan della Borgata di Siracusa.

Il procedimento ha riguardato diciannove imputati accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, detenzione di armi e gestione di bische clandestine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo criminale avrebbe alimentato le proprie casse soprattutto attraverso il traffico di droga e l’organizzazione di attività illecite legate al gioco d’azzardo clandestino.

Le pene più severe sono state inflitte a Giuseppe Guarino, ritenuto il reggente esterno del clan, e a Corrado Piazzese, indicato dagli inquirenti come il braccio destro e tesoriere dell’organizzazione: per entrambi il Gup ha disposto una condanna a 20 anni di reclusione. Condanna a 19 anni invece per Antonio Aggraziato.

Per gli altri imputati le pene stabilite sono state stabilite per Salvatore Catania, 10 anni e 4 mesi; Steven Curcio 10 anni e 2 mesi; Samuele Fava 10 anni, 1 mese e 10 giorni; Sebastiano Greco 9 anni e 8 mesi; Cristian Genova 9 anni, 5 mesi e 10 giorni;

Nicholas Lauretta 9 anni, 3 mesi e 10 giorni;

Samuele Edmondo Montalto 8 anni e 6 mesi; Mattia Amenta 8 anni e 6 mesi; Mario Bonaventura 6 anni e 4 mesi; Luigi Scollo 6 anni e 4 mesi; Gaetano Vinci 4 anni e 4 mesi;

Giulio Maurizio Arena 4 anni; Salvatore Castelli 4 anni; Emanuele Nastasi: 3 anni e 4 mesi; Davide Alfonso 1 anno e 4 mesi, con esclusione dell’aggravante del metodo mafioso; Manuel Pisano, collaboratore di giustizia, 6 mesi. L’unico imputato assolto è stato Gianclaudio Assenza.

Tra gli episodi contestati nel procedimento figurano anche il possesso di ingenti quantitativi di stupefacenti e di armi.