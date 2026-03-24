Siracusa, clan di Ortigia: chiesti 20 anni per Orazio Scarso

Si è tenuta ieri, nell’aula bunker del carcere di Bicocca a Catania, una nuova udienza del processo scaturito dall’inchiesta sul presunto clan mafioso attivo a Ortigia. Davanti al gup Marina Rizza, i sostituti procuratori della Direzione distrettuale antimafia di Catania Fabrizio Aliotta e Alfio Gabriele Fragalà hanno concluso la requisitoria formulando le richieste di condanna per i quattro imputati che avevano scelto il rito abbreviato.

Per Orazio Scarso, 57 anni, ritenuto dagli inquirenti il capo del gruppo mafioso operante nel centro storico, i pm hanno chiesto 20 anni di reclusione. Scarso è difeso dagli avvocati Matilde Lipari e Giuseppe Rapisarda. Per Claudio Guzzardi, 38 anni, difeso dagli avvocati Massimiliano Lipari ed Eugenio De Luca, la richiesta è di 18 anni. Per Christian Fontana, 39 anni, assistito dall’avvocato Antonio Meduri, la Dda ha chiesto 12 anni. Per Andrea Sapienza, 41 anni, difeso dall’avvocato Emiliano Bordone e dall’avvocato Pappalardo del foro di Catania, i magistrati hanno chiesto l’assoluzione dall’accusa di associazione mafiosa, ma la condanna a 6 anni per estorsione e porto d’arma.

Le pene richieste sono ridotte per effetto della scelta del rito abbreviato, che consente, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena. Il processo è stato quindi rinviato a due successive udienze, il 7 maggio e l’11 giugno, dedicate alle discussioni delle difese.

Per il resto del gruppo, invece, la Procura distrettuale antimafia ha chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta degli altri indagati coinvolti nell’inchiesta, molti dei quali indicati come fiancheggiatori o soggetti che avrebbero agevolato, a vario titolo, l’attività del sodalizio. La richiesta di rinvio a giudizio era stata già formalizzata nei mesi scorsi e adesso il loro percorso processuale proseguirà separatamente con il rito ordinario.

L’inchiesta, esplosa nell’estate del 2025, aveva portato a quattro arresti e al coinvolgimento di professionisti, funzionari e soggetti ritenuti in contatto con il gruppo. Scarso, secondo la Dda, avrebbe esercitato controllo e pressione nel cuore turistico di Siracusa, tra estorsioni, intimidazioni e gestione di affari illeciti.