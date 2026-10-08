Siracusa, classi del Capuana inagibili dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco

Attualità · Via Augusta

Tre classi del plesso scolastico di via Augusta, a Siracusa, saranno trasferite temporaneamente in un’altra sede (alla Martoglio) dopo il sopralluogo effettuato questa mattina dai Vigili del Fuoco, che avrebbero dichiarato inagibile l’edificio.

La vicenda è emersa questa mattina dopo le segnalazioni di alcuni genitori, che avrebbero notato le condizioni di degrado della parte esterna della struttura, in particolare la presenza di reti staccate e elementi che necessitavano di interventi di manutenzione.

A confermare l’accaduto è la dirigente scolastica Clelia Celisi, che spiega di essere già a conoscenza delle criticità e di averle segnalate da tempo. “I genitori si sono accorti che le condizioni esterne dell’edificio erano precarie, con reti staccate e che necessitavano di manutenzione. Situazioni che ho già segnalato da tempo all’amministrazione e come gli altri sono in attesa degli interventi manutentivi“, riferisce la dirigente.

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Questa mattina, quindi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verificare le condizioni del plesso. Secondo quanto riferito dalla dirigente, al termine dell’ispezione è stata disposta l’inagibilità dell’istituto, con la conseguente necessità di trasferire le tre classi che vi svolgono le lezioni.

La soluzione individuata nell’immediato prevede lo spostamento degli alunni alla Martoglio, in attesa di poter disporre di tre aule nella sede di via Calatabiano. L’obiettivo è quindi garantire la continuità delle attività didattiche evitando che l’emergenza relativa all’edificio di via Augusta si traduca in un’interruzione delle lezioni.