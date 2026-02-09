Siracusa, coca nell’armadio: arrestato

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti delle Questura di Siracusa, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio, un uomo di 52 anni.
I Poliziotti, nel corso di un controllo effettuato a casa del cinquantaduenne, lo trovavano in possesso di 127 grammi di cocaina nascosta nell’armadio ed un bilancino di precisione.
Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato.
