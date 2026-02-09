Ultime news

Polizia

Siracusa, coca nell’armadio: arrestato

La Polizia di Stato di Siracusa

Anche un bilancino di precisione

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti delle Questura di Siracusa, hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio, un uomo di 52 anni.

I Poliziotti, nel corso di un controllo effettuato a casa del cinquantaduenne, lo trovavano in possesso di 127 grammi di cocaina nascosta nell’armadio ed un bilancino di precisione.

Al termine delle incombenze di legge e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato.


