Siracusa, cocaina, crack, hashish e marijuana nello zaino: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 40enne per detenzione a fini di spaccio.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, nello zainetto dell’uomo, controllato e residente in viale Algeri, sono stati rinvenuti complessivi 170 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana, suddivisa in oltre 270 dosi pronte per la vendita al minuto. Sono stati inoltre sequestrati 730 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.