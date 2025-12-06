Siracusa, cocaina nascosta nella cassaforte: arrestato

Nella mattinata di ieri agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle quotidiane ed incessanti attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del quarantacinquenne ed hanno rinvenuto, all’interno di una cassaforte 350 grami di cocaina, oltre a un bilancino e materiale da confezionamento. Il valore totale dello stupefacente avrebbe fruttato allo spaccio al dettaglio circa trentacinquemila euro e sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.