Siracusa, cocktail e depositi sul soppalco: 30 giorni di chiusura per un locale

Disposta la chiusura di un locale nella zona Umbertina a Siracusa. L’ordinanza del Suap nasce a seguito di una serie di presunte violazioni riscontrate dai Nas dei Carabinieri di Ragusa, tra cui l’attivazione di un angolo bar attrezzato per la preparazione di cocktail e caffè e due depositi alimentari nel piano soppalcato, senza che l’attività avesse provveduto ad aggiornare la planimetria dell’attività a seguito di tali modifiche.

A questo, secondo quanto si legge nel documento che dispone la chiusura, si aggiungerebbe anche la mancata conformità urbanistica dell’area di sgombero, che era stata utilizzata come locale per la somministrazione, nonostante il Comune di Siracusa, a febbraio di quest’anno, avesse comunicato la prescrizione di non utilizzarla per tale scopo, contestualmente alla comunicazione di Scia completa.





Inoltre, nel documento del Comune si fa anche riferimento alla reiterazione della violazione in quanto l’attività commerciale era già stata verbalizzata nel marzo scorso e in quel frangente era già stata richiesta la sospensione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’area soppalcata.

È nelle possibilità dell’attività commerciale presentare ricorso contro il provvedimento: entro 60 giorni dalla notifica al tribunale amministrativo regionale, oppure entro 120 giorni al Presidente della Regione.