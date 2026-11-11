Siracusa, Coletta a Vinciullo: “Nessun tavolo con chi è con Italia. Il 18 lo spartiacque”

Politica · la risposta

“Uno squillo non è una convocazione. Sabato non siederò a un tavolo senza rispetto, lealtà e coerenza”. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Salvo Coletta, risponde alle dichiarazioni di Vincenzo Vinciullo, commissario provinciale di Grande Sicilia.

“Onorevole Vinciullo, le rispondo con la stessa chiarezza che lei pretende dagli altri. Uno squillo alle 20 non è una convocazione. Se la volontà era davvero confrontarsi, bastava anche un messaggio. Invece oggi scopro dai giornali che la riunione di sabato era già stata fissata, senza verificare la disponibilità dei coordinatori. Questa non è unità: è teatrino. E non accetto che si dica che chi non c’è si autoesclude. Chi convoca senza consultare, semmai, si autoesclude dalla buona fede – aggiunge -. Sabato non parteciperò per impegni personali e familiari già assunti. Ma soprattutto non siederò a un tavolo con Grande Sicilia finché non sarà staccata la spina al sindaco Italia, che è tutto tranne che un governo di centrodestra, quindi quella sarà l’unica prova di compattezza del centro destra. Il 18 novembre è l’anno zero. La coerenza non si predica nei comunicati; si pratica nelle scelte. Non ho bisogno di essere messo in cattiva luce da un articoletto: se c’è un problema politico, si affronta con lealtà, non con telefonate a vuoto e comunicati costruiti a tavolino. Noi siamo persone leali, serie e coerenti: non ci interessano quei tipi di tavoli. A noi interessa il rapporto con gli elettori; non siamo abituati a fare accordi segreti nelle stanze per poi prendere in giro l’elettorato. Quindi dopo il 18 novembre sulla base delle scelte che grande Sicilia farà si potrà iniziare a parlare di costruire insieme un centro destra”.