Siracusa, collegamento via mare tra Ortigia e la penisola Maddalena: affidato il progetto per l’approdo e l’Hub servizi

Un collegamento via mare tra Ortigia e la penisola Maddalena: su questo lavora l’amministrazione comunale di Siracusa che ha affidato l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte), il progetto esecutivo, la direzione lavori e il collaudo dell’approdo e dell’Hub servizi nella penisola della Maddalena alla società Calafiore Engineering. L’obiettivo è quello di dotare il Comune di un’infrastruttura che possa potenziare il trasporto via mare e migliorare la fruizione turistica e culturale della città.

L’importo complessivo dell’affidamento è pari a 98.750,23 euro per un progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2025–2027, che ha un costo complessivo di 500.000 euro e rientra tra gli interventi finanziati al capitolo “Infrastrutture ed attrezzature turistiche del Porto, di Zone Balneari e di Parcheggi”.

Secondo la relazione allegata al provvedimento, l’obiettivo dell’intervento è potenziare il trasporto pubblico e collettivo via mare, favorendo collegamenti sostenibili tra la penisola della Maddalena e l’isola di Ortigia per creare un nodo di interscambio intermodale barca–bus, alleggerendo il traffico su gomma e offrendo un nuovo accesso al centro storico.