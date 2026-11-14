Siracusa, Colletta Alimentare Silvestro: “Il sole fuori e dentro grazie alla solidarietà”

Attualità · oggi

“Trenta volontari ci aiutano a scaricare tutti i pacchi che stiamo andando a recuperare nei vari supermercati della città. Oggi c’è il sole e qua dentro splende in maniera eccezionale”. Con queste parole Franco Silvestro, responsabile di Banco Alimentare della Sicilia per la sezione di Siracusa ha raccontato l’andamento della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in svolgimento fino a stasera in tutti i supermercati del territorio.

“I volontari principalmente sono scout – ha concluso Silvestro -, c’è anche la Protezione Civile e due ragazzi delle pene alternative che stanno facendo questo progetto in collaborazione con Banco Alimentare. Alcuni pallet sono già pronti con pacchi di pasta, poi saranno imballati e sistemati tutti sugli scaffalidel magazzino di Siracusa. Questo succederà per tutte le tipologie di prodotti che stiamo raccogliendo: biscotti, omogenizzati, alimenti per l’infanzia, prodotti per la colazione latte e olio. Nei prossimi giorni avvieremo la distribuzione”.

La Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare ETS con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, coinvolge oltre 160.000 volontari in 12.000 supermercati italiani. In Sicilia sono 14.000 i volontari che stanno invitando le persone a donare in circa 1.200 supermercati. La Rete Banco Alimentare in Sicilia sostiene 322.121 persone in difficoltà attraverso 834 organizzazioni partner territoriali. L’iniziativa quest’anno ha come filo conduttore “Gesti che costruiscono pace”.

Tra le testimonianze anche quelle delle volontarie che fino a stasera saranno impegnate nella raccolta. “Da 15 anni sono volontaria per la Colletta Alimentare – ha spiegato Giorgia -. Credo sia aumentata la sensibilità da parte della gente così come il coinvolgimento. Vediamo partecipare ragazzi di tutte le fasce d’età, dai bambini che ci colpiscono con il loro amore e con il loro sguardo, fino agli adulti che contribuiscono in maniera cospicua alla raccolta”.

“Da più di 20 anni faccio la colletta alimentare con i miei alunni – ha detto Marilena Sinatra, volontaria -. Alunni che dicono sempre subito di sì a questo gesto di volontariato e che negli anni continuano anche quando sono all’università. È bello ricevere le loro foto da tutti i supermercati d’Italia”.