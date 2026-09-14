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Siracusa, colonnine per la ricarica delle auto elettriche vandalizzate alla Pizzuta

Taglio cavi ricarica elettrica

«Ennesimo furto di rame che viene perpetrato a scapito dei cittadini che usano l'auto elettrica, taglio dei cavi di ricarica che verranno rivenduti per pochi euro creando un grave disservizio alla comunità»

un lettore, via WhatsApp

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore in merito alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche vandalizzate alla Pizzuta a Siracusa:

“Ennesimo furto di rame che viene perpetrato a scapito dei cittadini che usano l’auto elettrica, taglio dei cavi di ricarica che verranno rivenduti per pochi euro creando un grave disservizio alla comunità”

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