cassibile
oggi
Siracusa, colonnine per la ricarica delle auto elettriche vandalizzate alla Pizzuta
Solo quando serve
Le notizie prima di tutti
L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.Scarica l’app
«Ennesimo furto di rame che viene perpetrato a scapito dei cittadini che usano l'auto elettrica, taglio dei cavi di ricarica che verranno rivenduti per pochi euro creando un grave disservizio alla comunità»un lettore, via WhatsApp
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore in merito alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche vandalizzate alla Pizzuta a Siracusa:
“Ennesimo furto di rame che viene perpetrato a scapito dei cittadini che usano l’auto elettrica, taglio dei cavi di ricarica che verranno rivenduti per pochi euro creando un grave disservizio alla comunità”
Le altre segnalazioniVai alla sezione
oggi
Siracusa, conferimento al ccr di Targia, ma emesso scontrino ad altro utente
2 giorni fa
Siracusa, una discarica in zona Santa Panagia
«Discarica a cielo aperto nella strada» un lettore
5 giorni fa
Siracusa, via Pitia tra erba alta e manutenzione carente
«Cara Redazione, vi scrivo perché lo spettacolo che offre oggi via Pitia è semplicemente imbarazzante.…» un lettore