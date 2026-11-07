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Cronaca Nella notte

Siracusa, colpi di arma da fuoco davanti a un locale in via Regina Margherita: indagini

di Ottavio Gintoli ·
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Una gazzella dei Carabinieri e un'ambulanza del 118
Foto d'Archivio

Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte davanti a un locale notturno di via Regina Margherita, a Siracusa. L’episodio si è verificato intorno all’1.30, riferiscono dai Carabinieri, quando un soggetto con il volto coperto, a bordo di uno scooter, avrebbe esploso diversi colpi per poi allontanarsi.

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siracusa, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’episodio e individuare eventuali elementi utili alle indagini.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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