Siracusa, colpi di arma da fuoco davanti a un locale in via Regina Margherita: indagini

Cronaca · Nella notte

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Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella notte davanti a un locale notturno di via Regina Margherita, a Siracusa. L’episodio si è verificato intorno all’1.30, riferiscono dai Carabinieri, quando un soggetto con il volto coperto, a bordo di uno scooter, avrebbe esploso diversi colpi per poi allontanarsi.

Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Siracusa, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le circostanze dell’episodio e individuare eventuali elementi utili alle indagini.