Siracusa, colpo di fortuna: vinti 100 mila euro

La fortuna fa tappa a Siracusa. Un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 100 mila euro grazie a un biglietto del gratta e vinci “Numerissimi”, acquistato in una tabaccheria di via Lentini.

Il biglietto fortunato appartiene alla serie “Numerissimi”, uno dei gratta e vinci più diffusi nelle rivendite italiane, che prevede premi fino a cifre molto elevate.

La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti della zona, alimentando curiosità e speranze tra chi ogni giorno tenta la sorte con i biglietti istantanei. È opportuno ricordare che va sempre giocato responsabilmente.