Siracusa, “Come studiare le guerre a scuola”: corso di formazione di didattica della storia

L’istituto Quintiliano di Siracusa organizza in collaborazione con la SiDidaSt (Società di Didattica della Storia), Università di CT e Società siracusana di Storia Patria e in rete con gli Istituti Superiori di I grado (‘G.M. Columba’ di Sortino’ il ‘S. Lucia’ di Siracusa) e di II grado (‘L. Einaudi’ di Siracusa, ‘Matteo Raeli’ di Noto, ‘A.Ruiz’ di Augusta, ‘A. Gagini’ di Siracusa, A. Rizza’ di Siracusa), un corso di formazione di didattica della storia per docenti di scuola secondaria di I e II grado su un tema complesso e importante, dal titolo ‘Come studiare le guerre a scuola’.

Il corso è articolato in quattro sessioni di cui una laboratoriale per un totale di 25 ore, inserito su Piattaforma Sofia e valido per l’assolvimento degli obblighi di formazione.





L’evento si terrà il 5 e il 6 settembre a Palazzo Impellizzeri a Siracusa e si pregerà della presenza di relatori prestigiosi.

L’evento, di grande valore formativo e di levatura nazionale, si chiuderà con l’assemblea dei soci e delle socie della SididaSt e con una cena sociale per i relatori e i dirigenti coinvolti.