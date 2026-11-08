Siracusa, comitati ad Aretusacque: “Concretezza. Soluzioni prima della stagione turistica”

Attualità · Incontro

La crisi idrica a Siracusa e i ripetuti disservizi che interessano soprattutto Ortigia e la Borgata Santa Lucia sono stati al centro di un incontro pubblico tra i comitati cittadini e i vertici di Aretusacque. La riunione si è svolta venerdì 6 novembre nella sala grande del Collegio Santa Maria, su iniziativa del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente e del Comitato Rinascita Borgata Santa Lucia.

Al confronto hanno partecipato Giuseppe Assenza, presidente del Consiglio di sorveglianza di Aretusacque, e l’ingegnere Pucci La Torre, consulente tecnico della società. L’obiettivo era ottenere chiarimenti sulle criticità del servizio idrico registrate dopo il subentro del nuovo gestore, avvenuto il 25 giugno scorso.

I rappresentanti dei comitati hanno portato all’attenzione dell’azienda le frequenti rotture della rete, le interruzioni dell’erogazione e le riduzioni della pressione dell’acqua, chiedendo informazioni sullo stato delle condotte, sulle cause dei guasti e soprattutto sul programma degli interventi. Al gestore è stata sollecitata una distinzione tra le riparazioni urgenti e le opere strutturali necessarie per risolvere definitivamente i problemi.

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Tra le questioni affrontate anche le difficoltà riscontrate dagli utenti nel contattare il call center, la mancata risposta ad alcune Pec, la necessità di prevedere misure compensative in caso di carenza idrica e una maggiore trasparenza nella comunicazione.

I comitati hanno chiesto, in particolare, la pubblicazione sul sito aziendale delle informazioni relative all’amministrazione trasparente, ai risultati delle analisi sulla qualità dell’acqua, allo stato di funzionamento delle casette dell’acqua e agli interventi programmati o in corso.

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti di Aretusacque hanno illustrato le condizioni di deterioramento della rete, spiegando anche il fenomeno delle rotture successive. Secondo quanto riferito, gli interventi di riparazione possono provocare variazioni di pressione nelle condotte, facendo emergere ulteriori cedimenti in tratti già compromessi.

Sul fronte degli investimenti, è stato chiarito che la revisione del programma presentato recentemente dall’azienda necessita ancora dell’autorizzazione dell’Ati Idrico di Siracusa. Secondo quanto riferito da Aretusacque, il nodo principale non sarebbe legato alla disponibilità economica, ma al completamento dell’iter autorizzativo. La società ha inoltre manifestato l’intenzione di reperire ulteriori finanziamenti pubblici per limitare il ricorso a investimenti privati che potrebbero avere ripercussioni sulle tariffe a carico degli utenti.

Durante il confronto sono stati affrontati anche i chiarimenti sul deposito cauzionale, mentre per altre questioni le risposte fornite non sono state ancora definitive e richiederanno ulteriori approfondimenti.

I comitati hanno ribadito che la situazione non può protrarsi ulteriormente e che occorre arrivare a soluzioni stabili prima della prossima stagione turistica, quando l’aumento dei consumi renderà ancora più delicata la gestione del servizio, con ricadute su residenti, attività economiche e visitatori.

Al termine della riunione è stata condivisa la possibilità di organizzare un nuovo incontro prima delle festività natalizie, per verificare gli sviluppi e ottenere risposte sulle questioni ancora aperte. Nei prossimi giorni i comitati invieranno ad Aretusacque un documento riepilogativo delle richieste avanzate.

Il confronto è stato giudicato positivo dai promotori, che hanno tuttavia sottolineato la necessità di passare dalle interlocuzioni agli impegni concreti. “Servono tempi certi e risultati verificabili”, è la richiesta dei due comitati, che continueranno a seguire l’evoluzione della crisi idrica cittadina.