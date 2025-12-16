Siracusa, Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp: focus su salute mentale, disabilità e servizi sanitari

Il Comitato Consultivo Aziendale dell’Asp di Siracusa, presieduto da Salvo Sorbello, si è riunito alla presenza del direttore sanitario Salvatore Madonia e della responsabile dell’unità operativa Internazionalizzazione e ricerca sanitaria Marine Castaing.

Diverse le tematiche affrontate: dalla salute mentale ai servizi per le persone con disabilità, anche in relazione alle nuove normative, agli screening antitumorali, alla situazione dei pronto soccorso, alle liste d’attesa.

Nel corso di un confronto che ha visto, tra gli altri, gli interventi di Stefano Gugliotta, Cetty Moscatt, Paolo Callari, Giuseppe Giardina, Nando Peretti e Santino Privitera, il direttore sanitario Madonia ha assicurato che interverrà in tempi brevi per riavviare nella nostra provincia il servizio di Odontoiatria Speciale Riabilitativa nel paziente disabile e per giungere all’attuazione del budget di salute per pazienti in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale, anche mediante l’incremento del personale e l’attivazione della consulta degli utenti, familiari e associazioni.

Si è inoltre concordato di chiedere al ministero competente che Siracusa sia inclusa tra le province in cui viene attuata la sperimentazione della Riforma della Disabilità.

È stata inoltre ribadita la necessità che vengano correttamente attuate le norme relative ai progetti di vita e al Dopo di Noi e si è quindi stabilito di promuovere un incontro invitando i vertici dei quattro Distretti Socio Sanitari della provincia di Siracusa e i competenti settori dell’Asp, per individuare percorsi che rendano anche più agevole l’utilizzo dei fondi disponibili.

La dirigente Asp Marine Castaing, da parte sua, ha illustrato le linee del Programma Nazionale Equità nella Salute, che si propone di agire concretamente per abbattere le disuguaglianze, garantendo cure essenziali e promuovendo la salute in modo equo e accessibile, anche grazie ad ambulatori di prossimità di medicina interna e di odontoiatria, che costituiscono un primo passo verso un modello sanitario territoriale più accessibile e vicino ai bisogni delle persone in difficoltà.