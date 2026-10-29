Siracusa, commemorazione dei defunti: cimitero aperto per 12 ore al giorno e navette

Attualità · 1 e 2 novembre

Orario prolungato, navette per gli spostamenti interni e misure sulla mobilità. Scatteranno sabato le iniziative per la commemorazione dei defunti al cimitero dove, nella chiesa interna, domenica (1 novembre) alle 16, l’arcivescovo Francesco Lomanto celebrerà una messa.

Fino a lunedì prossimo (2 novembre) l’ingresso al camposanto sarà permesso per 12 ore ininterrotte, dalle 7 alle 19. Negli stessi giorni, vista l’alta presenza di persone, sarà vietato l’accesso ai mezzi privati autorizzati; tuttavia sarà possibile utilizzare due navette messe a disposizione dal Comune per chi ha problemi di deambulazione. Si tratta di un minivan da nove posti e di uno da 5 posti ma dotato di pedana per le carrozzine. Partiranno dell’ingresso principale.

Per rendere più scorrevole il traffico diretto al cimitero, come ogni anno, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un’ordinanza che prevede, per sabato, domenica e lunedì prossimi, dalle 7 alle 19, il senso unico di marcia e il divieto sosta (con rimozione obbligatoria) sul lato sinistro nel tratto compreso tra viale Paolo Orsi e via Ascari in direzione Floridia. La corsia in direzione di Siracusa potrà essere percorsa solo dai mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, dai bus che effettuano il servizio da e per le città, dai i taxi e dalle auto a noleggio con conducente (Ncc). I veicoli provenienti da Floridia, giunti in corrispondenza con via Ascari, dovranno svoltare a destra imboccandola o a sinistra per via Bandini. Dovranno obbligatoriamente percorrere via Bandini i mezzi pesanti di altezza superiore a 2,80 metri. Ast, Interbus, Flixibus e Sais in servizio extraurbano effettueranno percorsi alternativi.

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Sempre nelle stesse giornate saranno attivi due stalli, nei pressi del secondo e del terzo cancello, per la sosta delle auto delle persone con disabilità; uno posto sarà a disposizione di un mezzo di primo soccorso che stazionerà vicino all’ingresso principale.

Infine, dalle 7 alle 13 di domenica 2 novembre, nel tratto antistante il Cimitero monumentale inglese, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria su entrambi i lati.