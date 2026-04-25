Siracusa, commemorazione dell’81° Anniversario della “Liberazione”

Oggi a Siracusa la commemorazione dell’81° Anniversario della “Liberazione”. La manifestazione, con inizio alle 11, nel piazzale antistante la Chiesa di San Tommaso al Pantheon, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della C.R.I.

Presenti, altresì, i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma con Labari e Vessilli.

Alle 10:45 lo schieramento dei Gonfaloni del Comune di Siracusa e del Libero Consorzio Comunale, dei Labari e dei Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma; alle 11 rassegna dello schieramento da parte del Prefetto e del Comandante Militare Marittimo Autonomo in Sicilia e a seguire la deposizione delle Corone da parte del Prefetto, del sindaco di Siracusa e del presidente del Libero Consorzio Comunale.

Nel pomeriggio alle 16,30 appuntamento in piazza Santa Lucia, organizzato dall’Anpi e dal Social Forum cittadino, con un corteo per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione.