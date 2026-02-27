Siracusa, Commercialisti a confronto tra rivoluzione fiscale e riforma del terzo settore

Le novità della legge di bilancio 2026 e i temi legati alla cosiddetta “rottamazione quinquies” al centro dell’incontro promosso dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Siracusa, in collaborazione con Eutekne, ospitato questa mattina nella sede della Camera di Commercio.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine, Massimo Conigliaro, al suo primo appuntamento ufficiale dopo l’insediamento, che ha tracciato anche le linee guida del nuovo corso alla guida dell’ente. A seguire, l’intervento del dottore commercialista e pubblicista Ernesto Gatto, che ha approfondito le principali modifiche normative inserite nella manovra finanziaria, nell’ambito della più ampia riforma fiscale avviata dal Governo negli ultimi anni.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla riduzione dell’aliquota intermedia Irpef, alla nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali e alle differenze rispetto alle precedenti edizioni della misura. Spazio anche alla riforma del terzo settore, definita una vera e propria “rivoluzione fiscale”, oltre che alle novità su assegnazione agevolata dei beni ai soci e tassazione delle locazioni brevi.

“Siamo lieti di avviare il nostro percorso alla guida dell’Ordine con un evento incentrato sulla legge di bilancio – ha dichiarato Conigliaro –. Si tratta ogni anno di un insieme di norme complesse che incidono in modo significativo su imprese e cittadini. Oggi abbiamo voluto approfondire, tra le altre cose, la rottamazione delle cartelle, che rappresenta una riedizione rispetto al passato ma con importanti differenze”.

Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza della conoscenza normativa. “Per imprenditori, contribuenti e professionisti – ha proseguito – è fondamentale comprendere a fondo queste disposizioni, per garantirne una corretta applicazione e favorire un sistema economico basato sulla concorrenza leale e sul rispetto delle regole”.

L’incontro ha rappresentato un momento di aggiornamento e confronto su temi fiscali di stretta attualità, con ricadute dirette sul tessuto economico locale.