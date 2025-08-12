Siracusa, completati gli interventi di ripristino dell’impianto di illuminazione sulla Sp 14

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa informa che sono stati completati gli interventi di ripristino dell’impianto di illuminazione stradale lungo la Strada Provinciale 14, nel tratto compreso tra il Centro Commerciale Archimede e la direzione Canicattini Bagni.

I lavori hanno previsto: la sostituzione di circa un chilometro di cavi elettrici; la sistemazione della linea e del quadro elettrico; ⁠il rifacimento delle giunzioni nei pozzetti; la sostituzione degli interruttori differenziali.





Ulteriori interventi sono stati eseguiti anche lungo la SP14 lato Canicattini, con particolare riferimento a: incrocio SP14–SP38: sostituzione lampade della torre faro; ⁠viadotto Garofano: sostituzione lampade della torre faro; sostituzione di pali incidentati; ⁠sostituzione lampade sul palo dell’incrocio SP25 – ponte Diddino.

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, e il vicepresidente con delega alla Viabilità, Diego Giarratana, sottolineano come questi lavori rientrino nel piano di manutenzione ordinaria e straordinaria volto a garantire sicurezza e decoro lungo la rete viaria provinciale, migliorando la visibilità e la sicurezza per automobilisti e pedoni.