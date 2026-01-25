Siracusa, completati nuovi interventi sulla rete stradale provinciale dopo il ciclone Harry

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulla rete stradale provinciale del Siracusano, a seguito dell’allerta meteo che ha interessato il territorio tra il 19 e il 20 gennaio scorsi. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha comunicato l’elenco degli interventi ultimati rispetto al precedente report.

In particolare, sono stati completati i lavori di rimozione di detriti, fanghiglia e alberi caduti, oltre ad alcuni interventi di messa in sicurezza per cedimenti strutturali, lungo diverse arterie provinciali e regionali.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato: la SP 32 Carlentini–Pedagaggi, con la rimozione dei detriti presenti sulla carreggiata; la SP 5 Buccheri–San Giovanni, dove è stata effettuata la rimozione di materiale franoso e la messa in sicurezza a seguito del cedimento di un muro di recinzione; la SP 67 Lentini–Valsavoia, con operazioni analoghe di pulizia e consolidamento per un cedimento murario; la SP 44 Pachino–Marza, interessata dalla rimozione di un albero; la SP 18 Noto–Giarratana, all’altezza del km 13+800, dopo l’incrocio con la SP 90 Palazzolo–Castelluccio–Falabia, dove sono stati rimossi detriti e fanghiglia; la SP POI e la SR 3 Ponte Pietra–Cozzo Pantano, entrambe interessate da interventi di pulizia della sede stradale; la SB 1 in contrada San Demetrio (Carlentini), con la rimozione di un albero caduto; a SP 22 Pachino–Ispica, dove si è proceduto al ripristino delle buche presenti sul manto stradale.

Le operazioni rientrano nel piano di emergenza attivato dall’ente provinciale per garantire la sicurezza della circolazione e limitare i disagi alla viabilità, duramente colpita dagli eventi meteorologici delle scorse settimane. Il monitoraggio della rete stradale prosegue anche nei prossimi giorni per individuare eventuali ulteriori criticità.