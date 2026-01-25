Ultime news

Libero Consorzio

Siracusa, completati nuovi interventi sulla rete stradale provinciale dopo il ciclone Harry

SIstemazione delle strade dopo il maltempo

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha comunicato l’elenco degli interventi ultimati rispetto al precedente report

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulla rete stradale provinciale del Siracusano, a seguito dell’allerta meteo che ha interessato il territorio tra il 19 e il 20 gennaio scorsi. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha comunicato l’elenco degli interventi ultimati rispetto al precedente report.

In particolare, sono stati completati i lavori di rimozione di detriti, fanghiglia e alberi caduti, oltre ad alcuni interventi di messa in sicurezza per cedimenti strutturali, lungo diverse arterie provinciali e regionali.

Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato: la SP 32 Carlentini–Pedagaggi, con la rimozione dei detriti presenti sulla carreggiata; la SP 5 Buccheri–San Giovanni, dove è stata effettuata la rimozione di materiale franoso e la messa in sicurezza a seguito del cedimento di un muro di recinzione; la SP 67 Lentini–Valsavoia, con operazioni analoghe di pulizia e consolidamento per un cedimento murario; la SP 44 Pachino–Marza, interessata dalla rimozione di un albero; la SP 18 Noto–Giarratana, all’altezza del km 13+800, dopo l’incrocio con la SP 90 Palazzolo–Castelluccio–Falabia, dove sono stati rimossi detriti e fanghiglia; la SP POI e la SR 3 Ponte Pietra–Cozzo Pantano, entrambe interessate da interventi di pulizia della sede stradale; la SB 1 in contrada San Demetrio (Carlentini), con la rimozione di un albero caduto; a SP 22 Pachino–Ispica, dove si è proceduto al ripristino delle buche presenti sul manto stradale.

Le operazioni rientrano nel piano di emergenza attivato dall’ente provinciale per garantire la sicurezza della circolazione e limitare i disagi alla viabilità, duramente colpita dagli eventi meteorologici delle scorse settimane. Il monitoraggio della rete stradale prosegue anche nei prossimi giorni per individuare eventuali ulteriori criticità.


