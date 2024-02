Siracusa, completato il primo centro polifunzionale per lo sviluppo economico

Completati i lavori di riqualificazione di uno stabile in via Sele (piazza Adda) di proprietà della Camera di Commercio del Sud Est e che sarà utilizzato come incubatore di impresa, Casa della Economia, struttura per formazione ed altri servizio per il marketing del territorio e lo sviluppo economico. Una sede per servizi innovativi sia per le piccole e medie imprese che per la p pubblica amministrazione. Una struttura unica nel suo genere in Sicilia

Nei giorni scorsi un sopralluogo tecnico ha verificato lo stato dei lavori , praticamente completati, dopo un investimento complessivo vi un milione di euro. Sopralluogo che ha visto la partecipazione del commissario straordinario della Camera di Commercio Antonio Belcuore. Presenti il Presidente dell’Agenzia di Sviluppo GAL Val D’Anapo ) Paolo Amenta, Pippo Gianninoto già Vice Presidente della Camera di Commercio di Siracusa e componente del Cda della Agenzia che hanno promosso e sviluppato il progetto fino al finanziamento e all’appalto e che curano i rapporti con il Ministero dello Sviluppo economico e con Cassa Depositi e Prestiti. Presenti inoltre il segretario generale Rosario Condorelli e il dirigente CCIAA Roberto Cappellani, oltre al Direttore dei lavori Salvatore Mazzotta.

“Lavoro eccellente quello fatto dalla Agenzia di Sviluppo e segnatamente da Amenta e Gianninoto – dichiara il Commissario Belcuore – per un recupero egregio dell’immobile che non sarà una cattedrale nel deserto ma un centro di servizi innovativo , non solo per l’agroalimentare ma per tutti i comparti economici”. Un punto di riferimento non solo per la provicia di Siracusa ed il Sud Est ma per tutta la Sicilia.

“Ora – ha detto il presidente Amenta – potremo cominciare a discutere della gestione di questo Centro Servizi che copre in parte il vuoto creato dalle recenti vicessitudini della Camera di Commercio . Aggiungendo una forte dose di innovazione che sicuramente sarà apprezzata dal mondo dell’impresa che attende dalle amministrazioni pubbliche servizi al passo con i tempi per sostenere l’economia e perseguire le nuove strade della digitalizzazione, della sostenibilità e del marketing territoriale ”.

“Anche le organizzazioni datoriali rappresentative delle varie categorie produttive – ha aggiunto Pippo Gianninoto – troveranno in questo Centro Servizi la loro casa dell’Economia, e servizi da utilizzare per cogliere le opportunità del mercato, attraverso la formazione, la pianificazione territoriale, la promozione delle caratteristiche produzioni locali, il turismo e l’artigianato.”

Il nuovo Centro Servizi, che sarà inaugurato al più presto, sarà una “infrastruttura” dedicata all’alta formazione ed a servizi informativi. Un luogo di formazione ed informazione alle PMI ed alla PA in cui è possibile attivare commistioni di saperi professionali e metodologie legate alle nuove tecnologie digitali ed informatiche: start-up e fab-space, valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari in una configurazione didattica e di sperimentazione, coniugando attività ed eventi formativi ed informativi con servizi sperimentali per imprese, professionisti ed amministrazioni pubbliche, all’interno di un’ottica di governance dello sviluppo locale di ultima generazione con specifico riferimento all’area vasta del sud est di Sicilia ed in relazione ai mercati locali e globali tramite il connubio di socializzazione culturale e nuove intelligenze.

Sotto il profilo delle attività oggetto di formazione, sia l’ambito dell’agroalimentare che le nuove frontiere legate alla geomatica risultano funzionali alla valorizzazione dei punti di forza del territorio del sud-est di Sicilia: quest’area vasta sub regionale è caratterizzata da una produzione agricola ed agroalimentare di grande valenza, così come la quantità e la qualità dei beni culturali ed ambientali che hanno determinato per più siti e sistemi di siti molteplici riconoscimenti quali patrimonio mondiale dell’umanità.

Si profila pertanto una struttura specifica che permetta di incentivare attività e start-up specifiche per il recupero e la valorizzazione di questo contesto. La localizzazione nel capoluogo aretuseo risulta altresì baricentrica fra le provincie limitrofe di Ragusa e Catania.

Oltre le attività formative proprie della Camera di Commercio la struttura permetterà altresì di offrire servizi differenziati quali la sala conferenze, una innovativa aula cucina e/o della sala degustazioni per eventi formativi e degustazioni didattiche per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, servizi di co-working e prestazioni mirate a professionisti, imprese e P.A., servizi di segreteria e formazione mirata nell’ambito delle tecnologie digitali.