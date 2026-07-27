Cronaca Carabinieri

Siracusa, con la droga in auto: arrestato

di Ottavio Gintoli ·
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Rdm Carabinieri

Sabato pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 46enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato fermato sabato pomeriggio mentre percorreva la SP25, in loc. Belvedere, da un equipaggio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa.  Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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