Siracusa, con la droga in auto: arrestato

Cronaca · Carabinieri

Sabato pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno arrestato un 46enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato fermato sabato pomeriggio mentre percorreva la SP25, in loc. Belvedere, da un equipaggio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina.