Siracusa, con le iniziative per l’Epifania si conclude domani “Le vie del Natale”

Ultimo appuntamento con Le vie del Natale, iniziativa del

Comune e dell’associazione “Astrea in memoria di Stefano Biondo”. Domani, giorno dell’Epifania, diverse le attività in programma per grandi e piccini.

Si comincia alle 10 in Piazza Sgarlata con il fischio di inizio della carovana dedicata alla Befana che percorrerà la zona nord della città, passando anche per via Tisia, viale Zecchino, via Lazio fino all’ex Scuola Chindemi.

Proprio qui, nei locali dell’auditorium e della palestra appena ristrutturati, sarà allestito un pranzo solidale; nel pomeriggio, ai più piccoli sarà dedicata una tombolata per chiudere insieme le festività natalizie.

“Finalmente dopo due anni si ritorna a festeggiare insieme e in piazza. – dichiarano il sindaco Francesco Italia e l’assessore alle Politiche sociali Concetta Carbone – L’iniziativa, appositamente pianificata per coinvolgere gran parte del territorio comunale, è stata un successo nella partecipazione della cittadinanza, regalandoci i sorrisi di grandi e piccini, ma soprattutto la voglia di condividere i momenti di festività in comunità. Ringraziamo l’associazione Astrea alla quale è stata affidata l’iniziativa, la Polizia Municipale per la preziosa collaborazione, e i cittadini che da Belvedere a Cassibile hanno permesso un’ottima riuscita degli eventi in programma”.