Siracusa con sempre meno bimbi. Sorbello: “garante dell’infanzia e diritto all’ascolto del minore, non solo in questa giornata”

Senza quasi rendercene conto, ci stiamo man mano abituando ad una realtà nella quale ci sono sempre meno bambini. Ogni anno anche a Siracusa scompare qualche classe di prima elementare e non si vedono più bambini giocare nelle piazze o nei cortili dei condomini. Anche nel 2025 batteremo un nuovo record storico negativo relativo ai nuovi nati.

“Senza accorgercene cambia così anche il nostro modo di essere adulti e non certamente in meglio – dice ​​​​Salvo Sorbello, presidente dell’Osservatorio Civico – Ci sta venendo a mancare quel senso di cura dei più piccoli, dei più indifesi che era invece naturale stando a contatto con i bambini, con le loro tenere fragilità. Speriamo che al più presto il Comune di Siracusa abbia al più presto un nuovo Difensore dei Diritti dei bambini, figura molto importante istituita dal consiglio comunale nel 2010 e che anche l’Asp presti sempre maggiore attenzione ai diritti dei più piccoli, come ha di recente sottolineato la neuropsichiatra infantile Carmela Tata, segretaria regionale della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Dopo anni, il bando per il garante dei diritti dell’infanzia si chiuderà il 30 novembre.

“E speriamo che anche nella nostra realtà locale sia sempre riconosciuto “il diritto all’ascolto dei bambini”, che è sancito all’articolo 12 della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – conclude – Diritto che, come è stato correttamente rilevato, non riguarda non solo i minori fuori famiglia, fragili, coinvolti nella separazione dei genitori ma tutti i nostri figli. Come ha evidenziato Francesca Maci, docente all’Università di Parma: “L’ascolto autentico è quello che dà potere alla voce dei ragazzi e la trasforma in parte viva dei processi decisionali. Altrimenti è retorica”. Pur nella consapevolezza che non sono i ragazzi a dover decidere, il loro contributo è fondamentale affinché l’adulto possa assumere decisioni giuste e centrate su di loro: “I ragazzi devono sapere che non sono loro che decidono – prosegue Maci – ma che ciò che hanno da dire è di fondamentale importanza perché chi ha la responsabilità di decidere possa farlo bene. Di contro, l’adulto deve essere consapevole che la vita su cui le decisioni incidono non è la sua ma quella del ragazzo e della ragazza”. È importante, non solo in questa Giornata, ricordarci in ogni occasione dei Diritti dei nostri Bambini. Ne va del futuro della nostra società”.