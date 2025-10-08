Siracusa, concessione alla Rari Nantes: il M5S chiede la sospensione del provvedimento

Non si placano le polemiche a seguito del bando aggiudicato dalla Rari Nantes di Siracusa per la gestione di un terreno situato in via Franca Maria Gianni. Dopo l’intervento del Partito Democratico e quello di Ismaele La Vardera che ha annunciato un’interrogazione parlamenta all’Ars, anche il Movimento 5 Stelle interviene sulla vicenda ed esprimendo “preoccupazione” per la concessione in diritto di superficie per 60 anni dell’area comunale di via Franca Maria Gianni alla società sportiva Rari Nantes Siracusa. Sul caso – annunciano i pentastellati – sarà anche depositata un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana, per chiedere chiarimenti e verifiche.

Secondo quanto denunciato dal Movimento, si tratta di un bene pubblico di oltre 7.500 metri quadrati, classificato come area per verde e sport, concesso alla società per un canone annuo di appena 3.600 euro, cioè poco più di 300 euro al mese. Una cifra che – evidenzia il M5S – “appare del tutto sproporzionata rispetto al valore e al potenziale dell’area, ponendo seri interrogativi sulla reale tutela dell’interesse pubblico”.

Il Movimento segnala inoltre la necessità di verificare i dubbi emersi circa una presunta vicinanza della società beneficiaria alla famiglia del presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro. “Anche a prescindere da eventuali responsabilità dirette – si legge nella nota – questa circostanza dovrebbe indurre l’amministrazione a un doveroso passo indietro, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza. Siamo di fronte a una vicenda che non è solo amministrativa, ma anche etica e politica – sottolineano i rappresentanti del M5S –. Cosa ne pensa il sindaco?”

Per questo, il M5S Siracusa chiede la sospensione immediata degli effetti della determina dirigenziale n. 4630 del 22 settembre 2025, che dispone la concessione, e l’avvio di una verifica per chiarire eventuali conflitti di interesse e garantire che la gestione dei beni pubblici avvenga nell’interesse esclusivo dei cittadini.