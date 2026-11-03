Siracusa, Conci Carbone al Riesame: la difesa chiede la revoca dei domiciliari

Cronaca · tribunale

Si è tenuta oggi a Catania l’udienza davanti al Tribunale del Riesame per la posizione di Conci Carbone, ex vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa, che ha rassegnato le dimissioni dall’incarico e che si trova attualmente ai domiciliari. Nel corso dell’udienza, l’avvocato Sofia Amoddio, difensore di Carbone, ha contestato la sussistenza degli elementi necessari a giustificare il mantenimento della misura cautelare attualmente in vigore, chiedendone la revoca e la conseguente remissione in libertà. La difesa ha dunque sostenuto l’insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della misura, sottoponendo le proprie argomentazioni alla valutazione del collegio giudicante.

I giudici del Riesame si sono riservati di pronunciarsi sulla richiesta avanzata dalla difesa. Resta quindi in attesa di definizione la posizione cautelare dell’ex vicepresidente del Consiglio comunale siracusano. L’esito dell’udienza sarà determinante per stabilire se la misura attualmente applicata nell’ambito dell’operazione Nexus debba essere confermata oppure revocata.

Parallelamente, nell’ambito della stessa inchiesta coordinata dalla Procura europea, resta da definire anche la posizione dell’ingegnere comunale Michele Dell’Aira, indagato per corruzione. Il funzionario, assistito dagli avvocati Giuseppe Cro e Marco Mancuso, lo scorso 30 ottobre ha risposto alle domande del Gip Antonella Coniglio, respingendo le accuse e negando di aver ricevuto somme di denaro dagli imprenditori coinvolti nell’indagine.

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La difesa ha inoltre prodotto documentazione relativa a circa 91 affidamenti gestiti negli ultimi cinque anni, sostenendo che meno del 10% riguarderebbe società riconducibili alla famiglia Boscarino. Per Dell’Aira si attende adesso la decisione del Gip sull’eventuale applicazione della misura interdittiva richiesta nei suoi confronti.