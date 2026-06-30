Siracusa, conclusa la prima fase di ascolto di “Liberiamo le Energie”: decoro, verde e mobilità tra le priorità dei cittadini

Si è conclusa la prima fase di ascolto del progetto civico “Liberiamo le Energie”, il laboratorio permanente promosso dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Cavallaro, con l’obiettivo di raccogliere idee, proposte e disponibilità da parte di cittadini, professionisti, associazioni e realtà del territorio.

Dall’analisi dei contributi pervenuti emerge un quadro piuttosto chiaro delle priorità percepite dalla cittadinanza: decoro urbano, verde pubblico, mobilità, parcheggi e sicurezza urbana rappresentano i temi maggiormente segnalati. Questioni che, secondo quanto emerso, incidono direttamente sulla qualità della vita quotidiana e richiedono interventi strutturali e continuativi.

Ma il dato più significativo, sottolinea Cavallaro, non riguarda soltanto le criticità indicate. Numerosi partecipanti, infatti, non si sono limitati a segnalare problemi o avanzare proposte, ma hanno espresso la volontà di prendere parte attiva al percorso, partecipando a incontri e gruppi di lavoro e mettendo a disposizione competenze professionali, esperienze e tempo.

«L’obiettivo di “Liberiamo le Energie” non è creare un nuovo contenitore politico, ma promuovere un metodo stabile di ascolto e partecipazione civica», afferma Cavallaro. «Ho voluto verificare se, accanto alla richiesta di risolvere i problemi della città, esistesse ancora la disponibilità dei cittadini a mettersi in gioco in prima persona. Le risposte dimostrano che questa disponibilità c’è ed è un patrimonio prezioso da valorizzare».

Il progetto si configura dunque come un laboratorio civico aperto, pensato per trasformare segnalazioni e idee in proposte concrete da portare all’attenzione dell’amministrazione comunale.

Nei prossimi giorni saranno resi noti nel dettaglio i risultati della fase di ascolto e verrà convocato il primo incontro del Laboratorio civico “Liberiamo le Energie”, che si propone come momento di confronto diretto tra i partecipanti per approfondire i temi emersi e avviare gruppi di lavoro operativi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di partecipazione civica promosso dal consigliere comunale, che punta a coinvolgere stabilmente cittadini e competenze del territorio nei processi decisionali e di proposta per il futuro della città.