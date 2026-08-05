Siracusa, conclusa la riparazione in viale Teracati: riparte l’erogazione idrica

Attualità · Servizio idrico

Aretusacque informa la cittadinanza che si sono concluse le attività di emergenza sul guasto verificatosi in viale Teracati e che è stata avviata la riapertura del serbatoio e la conseguente rimessa in esercizio della rete idrica nelle zone interessate dai disservizi.

L’intervento, presentatosi molto complesso e difficoltoso, eseguito nella giornata odierna ha consentito di realizzare una riparazione provvisoria, necessaria per ripristinare l’erogazione dell’acqua nel più breve tempo possibile.

Le verifiche effettuate sul posto hanno infatti evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione integrale di circa quattro metri di condotta, attività che richiede un intervento strutturale più articolato. Per tale ragione, Aretusacque sta valutando le modalità operative con cui eseguire il successivo intervento definitivo. L’azienda comunicherà tempestivamente eventuali ulteriori manovre sulla rete che dovessero rendersi necessarie per consentire la sostituzione del tratto ammalorato, garantendo così una soluzione definitiva e maggiore affidabilità all’infrastruttura.

Nelle prossime ore l’erogazione idrica tornerà progressivamente alla normalità. Come avviene dopo interventi di questo tipo, potrebbero tuttavia verificarsi temporanee anomalie legate alla presenza di aria nelle condotte o a fisiologici tempi di riequilibrio della rete.

La Società ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante le attività di riparazione e continuerà a fornire aggiornamenti attraverso i propri canali ufficiali.