Siracusa, conclusi i lavori di riparazione della condotta San Nicola-Plemmirio

Attualità · Rete Idrica

Aretusacque informa la cittadinanza e gli utenti del servizio idrico che sono stati completati con esito positivo i lavori di riparazione del guasto verificatosi lungo la condotta idrica San Nicola – Plemmirio.

L’intervento, eseguito dalle squadre operative della società, e conclusosi il 22 luglio 2026, ha consentito di ripristinare la piena funzionalità del tratto di rete interessato dalla perdita. Contestualmente sono state ultimate le operazioni di riattivazione e riequilibrio del sistema di distribuzione idrica.

Aretusacque ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrate durante le attività di riparazione e rinnova il proprio impegno nel garantire la continuità e l’efficienza del servizio idrico.