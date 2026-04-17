Siracusa, concluso il progetto nazionale “A Scuola di Cuore” al liceo Quintiliano

Si è concluso al Liceo M. F. Quintiliano di Siracusa, il progetto nazionale “A Scuola di Cuore” BLS – Basic Life Support promosso da AssoFormatori con l’associazione Ambiente e Salute ODV – VAB – ETS di Siracusa.

Un corso a titolo gratuito e curato dal formatore nazionale Giuseppe Laurettini e dagli istruttori Simone Giuca, Laura Monteleone, in qualità di psicologa e psicoterapeuta e dall’assistente istruttore Sebastiano Cutrali.

L’incontro è stato curato e organizzato dai rappresentanti d’istituto Fatima Palazzolo e Andrea Conti con l’approvazione della dirigente scolastica Simonetta Arnone. Sono stati 125 gli studenti e docenti dell’istituto, che hanno partecipato al progetto formativo, basato sulle linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso a scuola (Art. 1, Comma 10, L.107/2015), sulle tecniche di BLS – Basic Life Support secondo raccomandazioni Internazionali “Ilcor”.

Il corso si inserisce all’interno del progetto nazionale di Assoformatori “A scuola di cuore” che ha lo scopo di diffondere la cultura del primo soccorso tra gli studenti. In particolare i corsisti hanno imparato ad attivare la “catena della sopravvivenza”, a riconoscere un arresto cardiaco, allertare il servizio medico d’emergenza con la chiamata al numero unico Nazionale “112” e a praticare una RCP rianimazione cardio polmonare – e visione di un DAE – defibrillatore semiautomatico esterno.

È stato affrontato anche l’argomento riguardante il soffocamento da corpo estraneo in età adulta e pediatrica con la manovra salvavita di Heimlich. E grazie alla presenza della psicologa Laura Monteleone, è stato affrontato l’argomento relativo alla gestione dell’emergenza, gestione ansia, panico e pausa In conclusione sono state effettuate le prove pratiche, realizzate su manichini didattici. Molteplici studi hanno dimostrato che i bambini e gli adolescenti dai 5 ai 18 anni sono in grado di imparare determinate tecniche di primo soccorso e che questa formazione è utile ad aumentare la loro fiducia; ecco perché il nostro progetto abbraccia anche le scuole dalla primaria alla superiore.

Inoltre i corsisti hanno partecipato al “1° Trofeo BLS Quintiliano” sfidandosi in una vera e propria “Gara di RCP – Rianimazione cardio polmonare” – a ritmo di musica “Stayn Alive”, grazie all’utilizzo di manichini didattici con tecnlogia Qcpr Laerdal. Lo spirito del Trofeo è stato quello di coniare apprendimento e divertimento formativo con l’obiettivo di condividere con gli altri partecipanti suggerimenti, miglioramenti e tecniche per erogare il miglior massaggio cardiaco possibile. Grazie alla registrazione delle performance di erogazione ogni partecipante ha ricevuto una valutazione complessiva del proprio massaggio. I due finalisti sono stati “premiati” con un corso BLSD la cui partecipazione e formazione avrà luogo successivamente nella sede dell’ODV Ambiente e Salute.

“Ai partecipanti, studenti e docenti, sono stati inoltre consegnati gratuitamente attestati di partecipazione al progetto – BLS “A Scuola di Cuore”, e vademecum in formato digitale. Una collaborazione iniziata quest’anno con l’auspicio che possa rinnovarsi l’anno prossimo, per far si che la scuola sia sempre una struttura cardio protetta, grazie alla presenza di studenti e docenti pronti a fare la differenza in caso di necessità, tutti formati a praticare una rianimazione cardio polmonare e usare un defibrillatore, presente nella struttura scolastica – afferma Laurettini -. Desidero pertanto ringraziare tutti per la disponibilità, la dirigente scolastica Simonetta Arnone, i rappresentanti Fatima Palazzolo e Andrea Conti, studenti e docenti partecipanti i nostri istruttori e volontari e AssoFormatori, nella persona del segretario generale e legale rappresentante Roberto Messina. Chi Salva una Vita … Salva il Mondo Intero”.