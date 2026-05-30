Siracusa, concluso il progetto “Voci nel tempo” di Auser

Concluso il progetto “Voci nel tempo” di Auser che ha visto 7 volontarie e volontari prestare il loro servizio civile universale nelle sedi Auser.

Il gruppo dirigente di Auser Territoriale Siracusa aps ha conferito, in una festosa cerimonia, gli attestati di referenza per il servizio prestato con “dedizione, disponibilità partecipativa e costruttiva e per le qualità personali nell’ambito del progetto” a Giulia Gallaro per il servizio civile universale in Auser territoriale, Agata Bongiovanni in Auser Augusta, Arianna Bosco in Auser Lentini, Caterina Scolieri in Auser Noto, Fiorella Muzzicato in Auser Floridia, Niccolò Monterosso in Auser Siracusa e Sara Napoli all’Accademia delle musae Auser Siracusa.

Dichiarazione di Stefano Gugliotta presidente Auser Territoriale Siracusa aps: “Il Servizio Civile Universale rappresenta una delle più importanti esperienze di cittadinanza attiva offerte ai giovani, che consente loro di dedicare un periodo della propria vita ad attività di utilità sociale nei settori dell’assistenza, della tutela ambientale, della cultura, della protezione civile, dell’educazione e della solidarietà. I giovani volontari diventano protagonisti di interventi concreti a beneficio del territorio, contribuendo alla costruzione di una società più inclusiva, solidale e consapevole. I ragazzi sviluppano competenze relazionali, organizzative e comunicative, imparano a lavorare in gruppo, ad affrontare responsabilità e a confrontarsi con realtà sociali spesso complesse. Il volontariato diventa così una vera palestra di maturazione civica, capace di rafforzare autonomia, empatia e senso del bene comune. Come tanti altri ragazzi che li hanno preceduti, siamo certi che tanti di loro continueranno a dedicare parte del loro tempo ad Auser che conduce una campagna di invecchiamento attivo per la terza età. L’anno 2025 si è chiuso con oltre 1.500 iscritti che hanno trovato in Auser un punto di riferimento per le attività di socializzazione, di crescita culturale e ricreativa e grazie alle volontarie e volontari del SCU, un attivo scambio intergenerazionale di esperienze e di crescita”.