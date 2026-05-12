Siracusa, concluso il raduno regionale della Sicilia dell’Unuci

Si è concluso il Raduno Regionale della Sicilia dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, organizzato dalla Sezione Unuci di Siracusa su mandato del Delegato Regionale Sicilia, Ten. Col. f. (c.a.) Sergio Palmeri, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario dell’istituzione con Regio Decreto Legge del 9 dicembre 1926. L’evento, articolato nell’arco di tre giornate, ha rappresentato un momento di alto valore commemorativo, culturale e istituzionale, richiamando soci provenienti da tutte le Sezioni Unuci della Sicilia. Particolarmente significativa è stata la collaborazione del Distaccamento Aeronautico di Siracusa, che ha contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’evento, confermando ancora una volta il profondo legame tra il territorio siracusano e l’Aeronautica Militare.

Hanno preso parte alle celebrazioni il Comandante del Distaccamento Aeronautico di Siracusa Ten. Col. Roberto Tabaroni, il Comandante della 137ª Squadriglia Radar Remota di Mezzo Gregorio, Capitano Francesco Maresca, in rappresentanza di COMDINAV 4 – COMFORPAT della Marina Militare, Capitano di Fregata Salvatore Lauricella, il Presidente della Sezione di Catania dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, Generale di Brigata Aerea Placido Casella, il Presidente della Sezione Unuci di Caltagirone, 1° Capitano Gregorio Catalano, il Presidente della sezione Unuci di Catania, 1° Capitano Fulvio Torrisi, il Presidente della Sezione Unuci di Acireale, Contrammiraglio Antonino Zanghì, il Presidente della Sezione Unuci di Enna, Capitano Salvatore Melita, il Presidente della sezione di Augusta, 1° Capitano Antonio Roggio, il Presidente della Sezione Unuci di Patti, Capitano Antonino Pellegrino, il Vice Presidente della Sezione Unuci di Sant’Agata di Militello, Antonino Morabito, il Vice Sindaco del Comune di Noto, dott. Salvo Veneziano, città alla quale la Sezione Unuci di Siracusa è storicamente legata da rapporti di sincera collaborazione istituzionale e vicinanza associativa.

Il Delegato Regionale Sicilia Ten. Col. Sergio Palmeri ha dichiarato: “Questo Raduno Regionale ha rappresentato molto più di una semplice celebrazione associativa. È stato un momento di autentica riflessione e partecipazione nel segno di cento anni di storia dell’Unuci al servizio della Nazione. Desidero rivolgere un ringraziamento sia al Distaccamento Aeronautico di Siracusa, esempio concreto di professionalità, spirito di servizio e attaccamento ai valori della Repubblica che da oltre cento anni è un punto di riferimento per Siracusa e la sua provincia sia all’Unuci Sezione di Siracusa, al suo presidente Dario Tota che annovera tra i suoi Soci Generali, Ammiragli e Colonnelli punti di riferimento per la Sezione. L’Unuci continua ad essere custode di valori fondamentali quali dovere, responsabilità, memoria e amore per la Patria. In un tempo in cui spesso prevalgono individualismo e superficialità, il servizio reso alle istituzioni e alla collettività mantiene intatto il proprio significato morale e civile”. Le celebrazioni del Centenario hanno confermato il ruolo dell’Unuci quale importante punto di riferimento nel panorama associativo nazionale, regionale e locale, capace ancora oggi di promuovere memoria storica, valori civici e cultura della difesa, mantenendo vivo il legame tra Forze Armate e società civile