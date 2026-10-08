Siracusa, concluso intervento su condotta, ripristinato il servizio su Borgata e Ortigia

Attualità · Aretusacque

Aretusacque:

Siracusa, 8 ottobre 2026 – Aretusacque informa che, nelle prime ore della giornata odierna, a seguito di un’interruzione della fornitura di energia elettrica, si è verificata una perdita su una delle condotte adduttrici del sistema idrico che alimenta i quartieri di Borgata e Ortigia.

Per consentire al personale tecnico di intervenire in sicurezza ed effettuare le necessarie operazioni di riparazione, nel corso della mattinata si sono rese necessarie una temporanea sospensione e una riduzione dell’erogazione idrica nelle zone interessate.

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L’intervento si è concluso con successo e alle 11:30 e sono stati ripristinati i flussi idrici. Il servizio è pertanto in fase di progressiva normalizzazione. Nel corso del pomeriggio l’erogazione tornerà progressivamente. Aretusacque si scusa per il disagio e continuerà a monitorare la situazione fino alla completa normalizzazione del servizio.